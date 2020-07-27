SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 630 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 27 Temmuz 2020 20:30

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 150 bine dayandı

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ABD'de, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 150 bine dayandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 155 artarak 4 milyon 373 bin 579'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 90 bini, test yapılan kişi sayısı da 54 milyon 234 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 419 bin 901 vakayla Brezilya ve 1 milyon 464 bin 991 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 460 bine yakın vaka ile California Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 440 bine yakın vakayla New York ve 424 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM