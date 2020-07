ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 148 bin 521'e yükseldi

ABD, Covid-19 salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 148 bin 521’e yükseldi, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 249 bin 779’a ulaştı.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet sıralamasında birinci konumda olan Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 702’ye, vak'a sayısı ise 442 bin 938’e ulaştı. İkinci sıradaki New York'ta vak'a sayısı 438 bin 435, ölü sayısı 32 bin 665’e yükseldi. New York'un ardından en fazla vak'a sayısının kaydedildiği eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Florida’da vak'a sayısı 402 bin 312 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 653’e ulaştı. Teksas eyaletinde vak'a sayısı 385 bin 948’e ölü sayısı 4 bin 932’ye yükseldi. New Jersey eyaletinde Covid-19 vak'a sayısı 184 bin 394’e yükselirken, 15 bin 841 kişi hayatını kaybetti. IIIinois’da vak'a sayısı 169 bin 699 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 577’ye yükseldi. Georgia’da vak'a sayısı 161 bin 401’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 442’ye yükseldi. Arizona’da vak'a sayısı 156 bin 301’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 142 olarak açıklandı. Massachusetts eyaletinde vak'a sayısı 114 bin 238’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 498’e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vak'a sayısı 110 bin 342 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 7 bin 183 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 milyon 28 bin 361 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.