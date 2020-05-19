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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 199'A YÜKSELDİ
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  4. 19 Mayıs 2020 17:06

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. ABD'de son yapılan açıklamaya göre koronavirüsten can kaybı 92 bin 64'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 bini geçti
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ABD Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.


Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 996 artarak 1 milyon 552 bin 140'a ulaştı.


Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1068 artarak 92 bin 64'e yükseldi.


ABD'yi 299 bin 941 vakayla Rusya, 278 bin 188 vakayla İspanya ve 257 bin 396 vakayla Brezilya izliyor.


SALGININ MERKEZİ NEW YORK


Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 361 bin 266 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 480 kişi hayatını kaybetti.


New York'u 150 bin 87 vakayla New Jersey ve 96 bin 485 vakayla Illinois takip ediyor.


ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyon 330 bine, iyileşen sayısı da 359 bine yaklaştı.

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abd , koronavirüs , korona
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