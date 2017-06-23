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  4. 23 Haziran 2017 17:27

ABD'de Kuzey Kore korkusu ! ABD'yi vurabilir

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye ulaşması amaçlanan bir balistik füzenin roket motoru üzerinde denemeler yaptığını açıkladı.

ABD'de Kuzey Kore korkusu ! ABD'yi vurabilir
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ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye ulaşma kapasitesindeki bir balistik füze geliştirme çalışmaları kapsamında yeni bir roket motoru denediğini açıkladı.

Açıklama, Washington ile Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programıyla ilgili gerilimin yükseldiği bir süreçte geldi.
ABD'de Donald Trump yönetimi, konuyu hükümet gündeminin en üst sıralarına yerleştirmiş durumda.

Uluslararası çaptaki tepkilere karşın Kuzey Kore, kıtalararası nükleer başlıklı füze geliştirme amacıyla füze denemelerine devam ediyor.

Bazı haber ajanslarına konuşan ve isim vermeyen ABD'li yetkililer, son motor denemesinin Perşembe günü yapıldığını ve bunun, ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füze motorunun üretiminin bir aşaması olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip.
Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çarşamba günü, 'Çin'in bölgedeki yeni gerilimleri önlemek istiyorsa Pyongyang'a daha fazla diplomatik baskı uygulaması gerektiğini' söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmek istediğini söylemekle birlikte daha önce yaptığı bir açıklamada, 'çok büyük bir çatışmanın mümkün olduğunu da' belirtmişti.

balistik füze , askeri güç , abd , kuzey kore