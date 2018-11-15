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  4. 15 Kasım 2018 22:42

ABD'de milyonlarca kişiye kritik uyarı

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

ABD'de milyonlarca kişiye kritik uyarı
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ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı  olumsuz etkiliyor.

Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki  ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle  oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio  eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyarı yapıldı.

AA

buz , kar fırtınası , abd
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