ABD'de öğretmenlerin grevi sona eriyor

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde 680 devlet okulunda görev yapan 20 bin öğretmenin 9 gündür sürdürdüğü grev, istenilen ücret artışının eyalet senatosunda kabul edilmesiyle sonlanacak.



Amerikan medyasına açıklama yapan öğretmenlerin sendika sözcüsü Christine Campbell, çarşamba gününden itibaren okulların normal eğitime dönmesini beklediklerini söyledi.

Campbell, eyalet genelindeki devlet okullarında görevli 20 bin öğretmenin talep ettiği yüzde 5'lik ücret artışının eyalet senatosunda kabul edildiğini, öğretmenlerin de çarşamba günü okullarına döneceğini ifade etti.

Öğretmenlerin grevinden 277 bin öğrencinin etkilendiği kaydedildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet Senatosu, 4 yıldır hiç zam almayan öğretmenlerin maaşına yüzde 5 zam yapılmasını öngören düzenlemeyi önceki hafta reddetti.

Sendika yetkilileri, üyelerinin Senatonun kararından ötürü üzgün olduklarını ve greve devam edeceklerini duyurmuştu.