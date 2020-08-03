ABD'de ölü sayısı 158 bini geçti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 453 artarak 4 milyon 815 bin 776'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 452 artarak 158 bin 376'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 380 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 937 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 733 bin 677 vakayla Brezilya, 1 milyon 819 bin 200 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 515 bin 686 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 487 bin 132 vakayla Florida ve 454 bin 364 vakayla Teksas takip ediyor.