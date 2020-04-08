ABD'de ölüm sayısı 24 saatte 2 bine ulaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD’de, ölenlerin sayısı 24 saatte 1918 kişi artarak 12 bin 907’ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 399 bin 886’ya yükseldi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1918 kişi artarak; 12 bin 907’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 31 bin 510 kişi artarak 399 bin 886’ya çıktı.

