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  4. 11 Aralık 2017 16:17

New York'ta patlama ! Çok sayıda yaralı var...

ABD'nin New York bölgesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi.

New York'ta patlama ! Çok sayıda yaralı var...
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ABD'nin en popüler kentlerinden New York'ta patlama meydana geldiği bildirildi.. New York medyasında Manhattan'daki bir otobüs terminalinde patlama olduğunu ifade ediyor.

New York İtfaiye Departmanı'na Times Meydanı yakınındaki otobüs terminalinde patlama olduğu yönünde ihbarlar geldi. 41'inci Cadde'nin üzerindeki patlama ünlü times Square Meydanı'nın (42'nci Cadde) hemen yanı başında meydana geldi.

New York itfaiyesi Twitter'dan bazı bölgelerin tahliye edildiğini, yakın zamanda bilgilendirmenin yapılacağı bilgisini paylaştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre patlama yerel saatle 6:30 sularında gerçekleşirken yetkililerin terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da polisin üzerinde kablolar olan bir cihaz olan bir adamı gözaltına alarak etkisiz hale getirdiği iddia edildi. New York Post’a konuşan görgü tanıkları, üzerinde bir patlayıcı düzenek olan bir adamın üzerindeki sistemin tünelde patladığını söyledi. Bu kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Manhattan’daki patlamanın ardından bölgedeki turistler kaçarken izdiham yaşanırken, bazılarının yaralandığı öne sürüldü. WABC News’ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberde patlama sonrasında birçok insanın arbedede yaralandığı belirtildi.

 

patlama , new york
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