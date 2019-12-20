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  4. 20 Aralık 2019 16:39

ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, ölü ve yaralılar var

ABD'nin Philadelphia kentinde birbirine bitişik 3 evde dün patlama meydana geldi. En az 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu açıklandı.

ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, ölü ve yaralılar var
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Philadelphia kentinin güneyinde birbirine bitişik 3 evde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, çökme tehlikesi nedeniyle binaya fazla yaklaşamadı. Patlamanın nedeni araştırılırken, öncelikle gaz kaçağı ihtimali üstünde durulduğu belirtildi.  1 kişinin cesedine ulaşılan patlamada, binalarda bulunan diğer kişilerin hayatından ümit kesildiği ifade edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin halen binaya giremedikleri belirtildi. 

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