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  4. 15 Mart 2018 07:46

ABD'de savaş uçağı denize düştü: 2 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düşen F/A-18F Super Hornet tipi savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti.

ABD'de savaş uçağı denize düştü: 2 ölü
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Amerikan Atlantik Donanma Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18F tipi bir savaş uçağının Florida'nın Key West bölgesinde donanmaya ait Boca Chica üssünde eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Uçağın piste yaklaşırken düştüğü duyurulan açıklamada, iki pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu pilotların kurtarma ekiplerince pistin iki kilometre doğusunda denizden çıkarıldığı ifade edildi.

Komutanlıktan yapılan ikinci bir açıklamada ise iki pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA

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