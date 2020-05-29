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  4. 29 Mayıs 2020 20:47

ABD'de sıcak gelişme: George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

ABD'yi ayağa kaldıran olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyahi George Floyd'u dizini basarak öldüren polis memurunun tutuklandığı açıklandı.

ABD'de sıcak gelişme: George Floyd'u öldüren polis tutuklandı
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ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak öldüren polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3'üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

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polis , ABD , George Floyd
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