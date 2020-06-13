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  4. 13 Haziran 2020 11:57

ABD’de silahlı saldırı: 8 yaralı

ABD’nin Texas eyaletindeki bara alınmayan bir kişi, aracındaki tüfeği alarak, bara ateş açtı. Silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

ABD’de silahlı saldırı: 8 yaralı
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ABD’nin Texas eyaletindekinde gece saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Texas eyaletindeki San Antonio kentinde 2 erkek ve 3 kadından oluşan 5 kişilik grup, kentte bulunan bir bara girmek istedi. Gruptaki kişilerin aşırı alkollü olması nedeniyle bara alınmadıkları belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bara alınmayınca sinirlenen bir kişi, “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Ben Kaliforniya’dan UFC (Karma Dövüş Sanatları) dövüşçüsüyüm” diyerek bardaki güvenlik ile tartıştı.

ARACINA DÖNEREK SİLAHINI ALDI

Söz konusu kişinin aracına yöneldiği ve araçtan aldığı tüfekle bara ateş açtığı aktarıldı. ABD medyası, 5 kadın ve 3 erkeğin aralarında bulunduğu 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların kimlikleri açıklanmazken; hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

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