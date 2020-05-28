ABD'de sokaklar yangın yeri! Polis şiddetine öfke dinmiyor

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. CNN Türk canlı yayınına olay yerinden bağlanan CNN International muhabiri Omar Jımenez ülkede yaşananlara dair bilgi verdi.



Yerel medyada yer alan haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericiler, önceki gün Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde toplandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.

CNN Türk canlı yayınına olay yerinden bağlanan CNN International muhabiri Omar Jımenez ülkede yaşananlara dair bilgi verdi.

Jımenez, "Burada protestolar azalıyor dün akşam yaşananlara kıyasla bu sabah insanlar yattıklarından çok daha farklı bir şehre uyandı. Aslında 6 katlı bir bina olan arkamdaki alan birkaç saat içerisinde yakıldı, kundaklandı. Protestoların çoğu barışçıl olarak başladı ama gece ilerledikçe şiddetlendi. İnsanlar yağma yapmaya başlad. 4 polis memuru bu cinayete dahil oldu ve polis teşkilatından atıldılar. Ama burada protestocular, aileler ve belediye başkanı adli suçlamaların da gerekli olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Jımenez ayrıca yürütülen soruşturma ile ilgili de son durumu paylaşarak, "Soruşturma çok metadolojik şekilde ilerliyor. Birçok farklı seviyesi var bu soruşturmanın. Ölüm sebebine bakıldığında Floy'un ailesi bağımsız bir soruşturma yapılmasını istiyor çünkü eyaletin yaptığı soruşturmaya bir güvenleri yok.

NE OLMUŞTU?



46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.