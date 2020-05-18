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  4. 18 Mayıs 2020 22:44

ABD'de sosyal mesafeye ilginç çözüm

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Maryland eyaletinde, koronavirüse karşı görenleri hayrete düşüren bir çözüm üretti.

ABD'de sosyal mesafeye ilginç çözüm
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Koronavirüsün dünyadaki merkezi ABD’de hayatı normale döndürme çabaları devam ediyor. Çoğu eyalet valilisi ekonomiyi tekrar canlandırmak için işletmeleri sosyal mesafeyi gözeterek açıyor. ABD’deki restoranlar ve kafeler, sosyal mesafe kuralı ve sınırlı kapasiteyle yeniden faaliyete geçmeye başladı. ABD’nin turistik yerlerinden Ocean City kentindeki bir restoran sosyal mesafe için yaratıcı bir çözüm buldu. Şehirdeki deniz restoranı Fish Tales’de iç lastik (şambrel) içerisine giren müşteriler 4 tekerlekli mekanizmayla restoran içerisinde kendi masalarında sosyal mesafeyi koruyarak yemek yiyebiliyorlar. Müşteriler yiyecek ve içeceklerini şambrellerin çevresindeki yerlere rahatça koyarak kendi masalarında yemek yiyebiliyorlar.

 
Restoranın özel masaları yoğun ilgi çekerken koronavirüse karşı ilginç çözümler arasında yer aldı. Kimse kimseye 90 santimetreden fazla yaklaşamazken, ayrı masaların içine giren iki kişi ise birbirlerinden 180 santimetre mesafede durmuş oluyor.

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abd , lastik , koronavirüs , sosyal mesafe
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