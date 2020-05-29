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  4. 29 Mayıs 2020 15:06

ABD'de sular durulmuyor! CNN muhabirine canlı yayında gözaltı

ABD polisinin siyahi Amerikalı George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından Minneapolis'te başlayan gerilim tırmanıyor. CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi canlı yayın sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'de sular durulmuyor! CNN muhabirine canlı yayında gözaltı
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Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto edenleri haberleştiren CNN International muhabiri Omar Jimenez ile kameramanı ve yapımcısı canlı yayın yaptıkları esnada polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara da yansıdı.

TRUMP, CNN'LE ARASI AÇIK
ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN International kanalından adeta nefret ediyor. CNN'i "Fake news (yalan haber)" diye tanımlayan Trump, basın toplantılarında da CNN muhabirlerine sert çıkışlarda bulunuyor.

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