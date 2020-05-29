ABD'de sular durulmuyor! CNN muhabirine canlı yayında gözaltı

Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto edenleri haberleştiren CNN International muhabiri Omar Jimenez ile kameramanı ve yapımcısı canlı yayın yaptıkları esnada polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara da yansıdı.

TRUMP, CNN'LE ARASI AÇIK

ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN International kanalından adeta nefret ediyor. CNN'i "Fake news (yalan haber)" diye tanımlayan Trump, basın toplantılarında da CNN muhabirlerine sert çıkışlarda bulunuyor.

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