ABD'de tren faciası! Köprü çöktü

ABD'nin Arizona eyaletinde bir trenin üstündeyken alev aldığı köprü çöktü.
Tempe Town Lake'te gerçekleşen olayda, bir trenin köprüden geçerken raydan çıktığı bildiriliyor.
Kısa sürede trenden alevler yükselmeye başladı. Alevlere simsiyah dumanlar karıştı, bu sırada televizyonlar canlı yayına geçti.
Tempe Town Lake polisi, köprüye çıkan yolların kapatıldığını belirterek olay yerinden uzak durulmasını istedi.
Yerel medya, köprünün bir kısmının çöktüğünü duyurdu.
Köprü çökmeden saniyeler önce bisikletle altındang geçtiğini söyleyen Camille Kimball, büyük bir gürültü duyduğunu belirtiyor: "Köprüden geçince insanların kameralarına sarıldığını gördüm. Dönüp bakınca cehennemi gördüm, olay yeri cehennem gibiydi."
Haber3.com'a Google'da abone olun