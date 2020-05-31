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  4. 31 Mayıs 2020 15:25

ABD'de üniversite okuyan Umut'tan kötü haber

Amerika'da yaşayan Umut Felik, yüzmek için girdiği San Joanqin Nehri'nde kayboldu. 27 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

ABD'de üniversite okuyan Umut'tan kötü haber
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Çorum'dan Üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden 27 yaşındaki Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Bottan atlayarak yüzmek isteyen Umut Felik bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen Amerikan polisi hemen nehirde arama başlattı. Ancak ilk anda 8 saat süren aramalar bir sonucu vermeyince havanın kararması üzerine aramalara son verildi. Ertesi gün devam edilen aramalarda da şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

DHA

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