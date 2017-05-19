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  4. 19 Mayıs 2017 13:01

ABD'de yaşayan Türklerin sayısı açıklandı

ABD'de yaşayan Türk kökenli sayısı 161.926 oldu.

ABD'de yaşayan Türklerin sayısı açıklandı
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Göçmenler ülkesi ABD’de yaşayan Türk kökenli sayısı 161.926’yı buldu.1800’lü yıllardan bu yüzyılın başına kadar Amerika’ya giriş için göçmenlerin kabul edildiği Ellis Adası şimdi turistler için müzeye çevrilmiş durumda. Müzede göçmenlerin valizlerinden, farklı yollarla kıtaya gelenlerin ne kadar sürede ulaştığının anlatıldığı bir çok bölüm mevcut.

New York şehrinin Hudson Nehri ağzında yer alan ada, 1 Ocak 1892 ile 12 Kasım 1954 tarihleri arasında, New York’a gelen göçmenlerin yeni dünya için adım attığı ilk yerdi. Kökenlerini arayan Amerikalıların uğrak yeri olan adada hangi milletten kaç kişinin ABD’de yaşadığının bilgisi de veriliyor. Ellis Adası’nda ki yer alan sisteme girildiğinde Türk kökenlilerin sayısı ve hangi eyalette yaşadığı sorgulama ekranlarına yansıyor.

Buna göre Türklerin ABD’de sayısı toplam 161 bin 926 kişi oldu. Türklerin en çok bulunduğu yer ise 25 bin 410 kişiyle New York oldu. En az Türk kökenlinin bulunduğu eyalet ise 69 kişiyle Vermont eyaleti olarak yer alıyor.    

ABD’de en çok Türklerin yaşadığı eyaletler;

New York    25.410

California     18.317

New Jersey  16.266

ABD’de Türklerin en az yaşadığı eyaletlerde şöyle sıralandı;

Vermont    69

Montana   72

South Dakota  107

DHA

türkiye , türk vatandaş , abd