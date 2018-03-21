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  4. 21 Mart 2018 12:29

ABD'deki bombalı saldırıların faili kendini havaya uçurdu

ABD'de son 3 haftadır meydana gelen 5 ayrı bombalı saldırının şüphelisinin, polisin düzenlediği operasyonda öldüğü bildirildi.

ABD'deki bombalı saldırıların faili kendini havaya uçurdu
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ABD'nin Teksas eyaletinin yönetim merkezi Austin ve San Antonio'da düzenlenen beş ayrı bombalı saldırının failinin öldüğü bildirildi.

CBS kanalındaki habere göre, Austin'in kuzeyindeki karayolunda meydana gelen patlamada bir şüpheli öldü.

Haberde, şüphelinin polisin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine aracında bulunan bombayı patlattığı belirtildi.

Ölen kişinin, bu ay içerisinde dördü Austin'de biri de San Antonio şehrinde bombalı paketle düzenlenen saldırıların faili olduğu ileri sürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgede araştırmalarına devam ediyor.

Austin polis yetkililerin olayla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Son üç haftada Austin'de dört, San Antonio'da da bir bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırılarda iki kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi yaralanmıştı. Austin'deki saldırıların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

abd , teksas , bombalı saldırı
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