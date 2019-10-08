ABD'den akıl almaz tehdit: ''Cehennemden gelme yaptırımlar geliyor''

Trump yönetimine yakın Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyon konusunda yeni tehditlerde bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham,"Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

Graham daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını Kongre’den geçireceklerini ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti. Trump’a “Yaptırımların veto edilmemesini bekliyoruz” diyerek seslenen Graham, Trump’ın kararını da “Kürt müttefikleri terk etme ve Suriye’yi Rusya, İran ve Türkiye’ye teslim etme kararı” olarak nitelemişti.



