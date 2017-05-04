ABD'den Astana açıklaması !

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu görüşmelerin doğrudan parçası olmadığını, fakat Suriye'de şiddet olaylarını azaltacak çalışmaları desteklediklerini bildirdi.

ABD değerlendirmesinde ayrıca şu satırlara yer veriliyor: İran'ın Suriye'deki müdahaleleri şiddeti artırdı, durdurmadı... Türkiye'nin garantörlüğünde muhaliflerin de verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekiyor ve Suriye halkının hükümet kurabilmek adına çabalarını çalan Hay’at Tahrir el-Şam dahil olmak üzere terör listesindeki gruplardan uzak durmaları gerekiyor...



Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü Heather Nauert, Astana görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada görüşme sonrasında Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de şiddet olaylarının azaltılması adına bir mutabakata vardığına dikkat çekildi. ABD'yi Astana görüşmelerinde Geçici Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Stuart Jones'un temsil ettiği hatırlatıldığı açıklamada, "Biz görüşmelerin doğrudan katılımcısı olmadık ve halen de değiliz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "ABD, insani yardımların gerekli yerlere ulaşması, DEAŞ ve diğer terör gruplarının yenilgiye uğratılması, siyasi geçiş için uygun ortamın yaratılması ve samimi bir şekilde Suriye'de şiddet olaylarını azaltmayı hedefleyen bütün çabaları desteklemektedir. Türkiye ve Rusya'nın bu mutabakatın gerçekleşmesi ve sahadaki zor şartlara rağmen Suriyeli muhaliflerin bu görüşmelerde yer alması için gösterdikleri çabadan dolayı memnuniyet duyoruz."

Açıklamada, ABD'nin Astana mutabakatı hakkında kaygılarının olduğuna vurgu yapılarak, "Buna İran'ın garantör olarak adlandırılması da dahil. İran'ın Suriye'deki müdahaleleri şiddeti artırdı, durdurmadı ve İran'ın Esed rejimine verdiği sorgusuz destek, Suriye halkı için perişan bir duruma dönüştü." ifadesine yer verildi.

Daha önceki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığına dikkati çeken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu sebepten dolayı daha dikkatli olduklarını kaydederek açıklamasına şöyle devam etti: "Rejimin daha önce hiç yapmadığı bir şey olan sivil halka yönelik saldırılarını tamamen sona erdirmesini umut ediyoruz. Türkiye'nin garantörlüğünde muhaliflerin de verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekiyor ve Suriye halkının hükümet kurabilmek adına çabalarını çalan Hay’at Tahrir el-Şam dahil olmak üzere terör listesindeki gruplardan uzak durmaları gerekiyor."