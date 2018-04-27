ABD'den bir S-400 tepkisi daha !

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 yakınlığı, ABD'den tepki çekmeye devam ediyor. Bu sefer ABD Savunma Bakanı Jim Mattis açıklamalarda bulundu.



Türkiye'den Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarından tüm NATO genelinde kaygı duyduklarını söyledi. ABD Savunma Bakanı Mattis bir senatörün sorusu üzerine, Türkiye'den Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarından tüm NATO genelinde kaygı duyduklarını söyledi.

Mattis, “NATO kurulduğundan bu yana hiç rastlanmayan türden bir aykırı (davranış) gibi göründüğünü söylemek abartma olur mu?” sorusunu, “Bence olmaz. Bence bu doğru (bir tespit) ve çok fazla kaygıya neden oldu” diye yanıtladı.