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  4. 05 Aralık 2018 20:16

ABD'den bomba Veliaht Prens iddiası

ABD'de bir senatör, Veliaht Prens'in Cemal Kaşıkçı cinayetinin içinde olduğunu iddia etti.

ABD'den bomba Veliaht Prens iddiası
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ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Florida  Senatörü Marco Rubio, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden haberdar ve bu işin içinde olduğu sonucuna ulaşmak  için fazlasıyla şey biliyoruz." dedi.

Rubio, CNN televizyonuna canlı yayınla bağlanarak, Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump yönetiminin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti emrini verdiğine yönelik kesin deliller olmadığına  ilişkin açıklamaları hatırlatılan Rubio, "Kesin delillere ihtiyacımız yok. Onun  (Muhammed bin Selman) Cemal Kaşıkçıcinayetinden haberdar ve bu işin içinde  olduğu sonucuna ulaşmak için fazlasıyla şey biliyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.

Rubio, Suudi Arabistan'ın herkesin kafasına göre hareket ettiği bir  ülke olmadığını ve ülkedeki her şeyin Suud Krallığının sıkı kontrolü altında  bulunduğunu söyledi.

ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı atacağı adımlardan birisinin de iki  ülke arasındaki nükleer anlaşmayı askıya almak olabileceğine işaret eden Rubio, "Eğer iki ülke ilişkilerinde sınırlar çizilmezse, Prens Muhammed daha da  pervasızlaşacak ve sınırları zorlamaya devam edecektir. Açıkçası Veliaht Prens,  pervasızlığıyla bir gün bizi savaşa çekebilir." diye konuştu.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, dün  Kaşıkçı cinayetine ilişkin senatörleri bilgilendirmişti.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan senatörler, Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğine dair şüphelerinin kalmadığını belirtmişti.

AA

veliaht prens , senatör , abd
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