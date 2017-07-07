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  4. 07 Temmuz 2017 16:45

ABD'den ''Büyükada gözaltıları''yla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "insan hakları savunucularının gözaltına alınmaları" ile ilgili açıklama yaptı.

ABD'den ''Büyükada gözaltıları''yla ilgili açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauret, ABD'nin "insan hakları savunucularının gözaltına alınmalarından derin endişe duyduğunu" açıkladı.

Nauert'in, "Türkiye'de İnsan Hakları Savunucularının Gözaltına Alınması" başlıklı açıklaması ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yayınlandı.

Açıklamasında, " Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi ve diğer saygın kuruluşların önde gelen insan hakları savunucularının 5 Temmuz'da gözaltına alınmalarından derin endişe duymaktadır" diyen Nauert, şu konuların altını çizdi:

"Geçmişte de önde gelen insan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler ve aktivistler tutuklandıklarında dile getirdiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda güvence altına alınmış olan hukuki prosedürler ve bireysel haklara Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda saygı gösterilmesinin önemini vurguluyoruz. Pek çok durumda belirttiğimiz gibi, ifade özgürlüğüne yönelik ısrarcı engellemeler, demokratik toplumların temellerini yıpratmaktadır. İçinde bulunduğumuz zorlu zamanlarda ihtiyaç duyulan daha az değil, daha fazla sestir."

DHA

ofis , gözaltı , büyükada , insan hakları savunucuları