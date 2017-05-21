ABD'den CIA açıklaması !

ABD'li yetkililer, Çin’in 2010 yılından bu yana CIA'in ülkedeki 20'ye yakın ajanını ya öldürdüğünü ya da tutukladığını iddia ediyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, Çin’in ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) ülkedeki faaliyetlerini etkili bir şekilde engellediği, 20'ye yakın casusunu ya öldürüldüğü ya da tutukladığı kaydedildi.

Eski Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, istihbarat için “Son dönemlerin en kötüsü” ifadesi kullanılırken CIA içerisindeki bir köstebeğin ABD'ye ihanet ettiği vurgusu dile getiriliyor. Bazı yetkililer ise CIA'in yabancı kaynaklarıyla iletişim kurmada kullandığı gizli sisteme Çinliler tarafından sızıldığı fikrinin altını çiziyor. Haberin devamında ise bu tartışmanın yıllar sonra hala çözülmediği kaydediliyor.