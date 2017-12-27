Kuzey Irak ve Erzincan kırsalında PKK'ya ağır darbe
Kuzey Irak ve Erzincan kırsalında PKK'ya ağır darbe
Ankara'da kanlı gece ! Restoran savaş alanına döndü: 1 ölü, 7 yaralı
Ankara'da kanlı gece ! Restoran savaş alanına döndü: 1 ölü, 7 yaralı
Apple'a 1 trilyon dolarlık tarihi dava !
Apple'a 1 trilyon dolarlık tarihi dava !
Başbakan Yıldırım'dan sürpriz veliaht prens açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan sürpriz veliaht prens açıklaması
Rusya'da patlama: 9 kişi yaralandı
Rusya'da patlama: 9 kişi yaralandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
''Sakin kent''te şaşırtan görüntü ! Çekildi...
''Sakin kent''te şaşırtan görüntü ! Çekildi...
Giriş-çıkışlar kapatıldı ! Yılbaşı öncesi büyük operasyon
Giriş-çıkışlar kapatıldı ! Yılbaşı öncesi büyük operasyon
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 27 Aralık 2017 21:55

ABD'den dengeleri değiştirecek hamle

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de hükümetin bulunduğu bölgelere operasyon yapmayacağını açıkladı.

ABD'den dengeleri değiştirecek hamle
A+ A-

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacağını duyurdu.

ABD'nin öncülüğünde kurulan ve Suriye'de operasyonlar yürüten IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre koalisyon yetkilisi Tümgeneral Felix Gedney, yaptığı açıklamada, "Esad kontrolündeki bölgelerde operasyonları sürdürmek niyetinde değiliz" dedi.

IŞİD militanlarının Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde 'rahatça hareket ettiğini' ileri süren Gedney, "Bu bize, Suriye rejiminin IŞİD'i yok etme niyeti olmadığını ya da bunu yapma gücü bulunmadığını gösteriyor" dedi.

IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye ordusuna karşı ilk saldırısını Aralık 2015'te gerçekleştirmiş, Suriye hükümetine ait askeri kampın vurulması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

ABD Suriye'yi vurdu

Rusya ve ABD arasında Suriye'de karşı karşıya gelmeyi engellemek amacıyla 2015 yılında 'acil hat' kurulmuştu.

7 Nisan'da ABD gemilerinden fırlatılan füzelerle Suriye'nin Şayrat hava üssü vurulmuştu. 16 Eylül'de de Deyr-ez-Zor yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmiş, 100'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıların ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'ın izni dışında operasyonlar yürüten ABD'nin Suriye'deki varlığının yasal olmadığını vurgulamıştı. Rusya, Koalisyon'un Suriye'deki operasyonlarının yıkım getirdiğini, IŞİD karşıtı mücadeleye katkı sunmadığını ifade etmişti.

bölge , hükümet , suriye , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM