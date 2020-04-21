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  4. 21 Nisan 2020 07:41

ABD'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması: ''Anladığından eminiz''

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan S-400'ler konusunda "Derin kaygı duyuyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim yaklaşımımızı anladığından eminiz" dedi.

ABD'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması: ''Anladığından eminiz''
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Reuters haber ajansının dün akşam saatlerinde yayınladığı bir haberde, Türkiye’den bir yetkili, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Ankara’nın S-400’leri aktive etme planında değişiklik olmadığını söylemiş ve “S-400'leri etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak Covid-19 nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi” açıklamasını yapmıştı. Bu haberin yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan jet yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Reuters haber ajansına e-posta üzerinden cevap vererek, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi. Ortagus, Türkiye’nin S-400 konusunda geri atmamasına yönelik haberlerdne derin kaygı duyduğunu belirtti.

“ERDOĞAN’IN TUTUMUMUZU ANLADIĞINDAN EMİNİZ”

Yazılı olarak yapılan açıklamada Ortagus, “S-400 satışının CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) konusunda süren değerlendirmelere tabi olduğunu, bu işlemin ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerinin, bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz” ifadesini kullandı.
 

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