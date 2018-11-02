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  4. 02 Kasım 2018 17:36

ABD'den dikkat çeken yeni yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik yaptırımlarda nükleer anlaşma öncesine geri dönüyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 2015 yılında kaldırılan tüm yaptırımların geri geleceğini açıkladı.

ABD'den dikkat çeken yeni yaptırım kararı
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 5 Kasım'da devreye girecek yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yönelik 2015 yılında kaldırılan tüm yaptırımların geri geleceğini açıkladı. Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ise yaptırımlardan muaf tutulacak.

Pompeo, "2015 yılında kaldırılan tüm yaptırımlar geri geliyor" dedi. Sekiz ülkenin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulacağı ancak bu durumun geçici olacağı belirtildi.

DÖRT ÜLKE AÇIKLANDI, TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİLGİ YOK

ABD'nin geçici olarak İran yaptırımlarından muaf tuttuğu dört ülke, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak sıralanıyor. ABD, İran yaptırımlarından muaf tuttuğu diğer dört ülkeyi ise henüz açıklamadı. Türkiye'nin muaf ülkeler arasında yer alıp almadığı bilinmiyor.

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