ABD'den dünyayı şoke eden karar ! Gece yarısı başlıyor

ABD yönetimi AB, Kanada ve Meksika'dan ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirdi. AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Trump'ın bu kararıyla ilgili açıklama geldi.

ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 07.00’dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Söz konusu ülkeler ABD’nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.

Muafiyetin sona ermesi Washington’un müttefiki olan bu ülkelerden misilleme gelmesine yol açabilir.

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den kararın ardından jet yanıt geldi. Juncker “Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır. Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" dedi.