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  4. 14 Ağustos 2020 17:00

ABD'den flaş açıklama! Koronavirüsü üretmeye başladık

Salgının en çok can aldığı ABD'den şaşırtan bir açıklama geldi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün koronavirüsü üretmeye başladığı açıklandı.

ABD'den flaş açıklama! Koronavirüsü üretmeye başladık
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Corona virüsü salgınında küresel ölçekte vaka sayısı 21 milyonu geçerken, salgının merkez üssü haline gelen ABD’den flaş bir açıklama geldi…

Reuters haber ajansının özel haberinde, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün (NIAID) laboratuvar ortamında corona virüsü geliştirmeye başladığı belirtildi.

GÖNÜLLÜLERİ HASTA ETMEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ
Rusya’nın corona virüsüyle mücadele kapsamında aşıyı tescillemesinin ardından NIAID tarafından yapılan açıklamada, “Konvansiyonel klinik testlere öncelik vermeye devam ediyor. Covid-19 aşısının insanlar üzerindeki yan etkileri üzerine araştırma ve incelemelere başlıyoruz. ABD’li bilim insanları, corona virüsü aşısında gönüllü olanlara aşı olduktan sonra enjekte etmek üzere corona virüsü geliştirmeye başladı” ifadesi yer aldı.

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