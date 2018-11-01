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  4. 01 Kasım 2018 23:03

ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı.

ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin tespit edilmesi ve defin için ailesine verilmesi gerektiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişileri de sorumlu tutacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a çağrıda  bulunarak, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunması ve bir an önce  defin işlemleri için ailesine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan yönetimine çağrıda bulunan Palladino, "ABD,  Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin tespit edilmesi ve en kısa sürede uygun bir defin  işlemi için ailesine teslim edilmesi gerektiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Palladino ayrıca, ABD'nin sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürenleri  değil, cinayetle ilişkili kişilerin de sorumlu tutulacağını kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın  İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan  yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul  etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Maktul  Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi  Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama  doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür.  Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok  edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

AA

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