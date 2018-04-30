81 ilde büyük operasyon ! Aynı anda düğmeye basıldı
81 ilde büyük operasyon ! Aynı anda düğmeye basıldı
Boydak kardeşler için istenen cezalar belli oldu
Boydak kardeşler için istenen cezalar belli oldu
Başbakan duyurdu... 800 liradan 1500 liraya çıkarıldı
Başbakan duyurdu... 800 liradan 1500 liraya çıkarıldı
500 bin üniversite öğrencisine af müjdesi
500 bin üniversite öğrencisine af müjdesi
Yeni havalimanı için bir imza daha ! 660 taksi...
Yeni havalimanı için bir imza daha ! 660 taksi...
Müge Anlı iş başında; 5 kişi gözaltında !
Müge Anlı iş başında; 5 kişi gözaltında !
Erdoğan duyurdu ! O ülkeyle 25 anlaşma imzalandı
Erdoğan duyurdu ! O ülkeyle 25 anlaşma imzalandı
Dikkat ! 1 Mayıs'ta bu yollar trafiğe kapatılacak
Dikkat ! 1 Mayıs'ta bu yollar trafiğe kapatılacak
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 30 Nisan 2018 20:28

ABD'den flaş karar: Lağvedildi !

ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahlarının lağvedildiği belirtildi.

ABD'den flaş karar: Lağvedildi !
A+ A-

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bünyelerindeki kara operasyonuna bağlı başkent Bağdat'taki karargahların terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun, DEAŞ'ın acımasız bir şekilde elinde tuttuğu 4,5 milyon Iraklının kurtarılması için güvenlik güçlerinin düzenlediği kara operasyonlarına destek sunduğu kaydedildi.

"TAKDİRE ŞAYAN"

Karargahların lağvedilmesi için düzenlenen törende konuşan Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hükümetine bu operasyon adı altında destek sunabilmesine vesile olan bu ortak güce teşekkür ettiklerini söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul ise DEAŞ'a karşı kurulan ortak koalisyon güçlerindeki tüm ülkelerin sergilemiş olduğu uzmanlık, özveri ve büyük başarının takdire şayan olduğunu kaydetti. 

AA

birleşik görev gücü kara operasyonu , bağdat , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM