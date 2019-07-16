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  4. 16 Temmuz 2019 20:35

ABD'den flaş S-400 açıklaması !

ABD Savunma Bakan adayı Esper "Türkiye S-400 alarak bizi hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye aynı anda hem S-400'lere F-35'lere sahip olamaz." diye konuştu.

ABD'den flaş S-400 açıklaması !
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ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper, "Türkiye önemli bir NATO üyesidir, S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

ABD senatörlerinin sorularını yanıtlayan Esper, "Türkiye eski ve önemli bir müttefik ama S-400 kovalaması, Ankara ve NATO’nun güvenliğini bozuyor. S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye hem F-35'lere hem S-400'lere sahip olamaz" dedi.

Türkiye’yi, S-400 alması durumunda F-35 savaş uçaklarını alamayacağı konusunda defalarca uyardıklarının altını çizen Esper, aynı zamanda ABD’nin Türkiye’yle yakın askeri işbirliğini korumak istediğini savundu.

ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetleri Komitesi bugün, Esper’in savunma bakanlığı adaylığını görüşüyor.

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