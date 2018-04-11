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  4. 11 Nisan 2018 23:42

ABD'den flaş Suriye açıklaması

Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'deki saldırılardan Rusya'yı ve Suriye'yi sorumlu tuttuğunu açıklayarak tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.

ABD'den flaş Suriye açıklaması
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın saldırıdan Suriye ve Rusya'yı sorumlu tuttuğu belirtilerek "tüm seçenekler masada ama henüz karar verilmedi" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise yaptığı açıklamada Esad rejiminin kimyasal silah kullanım tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durumun olmadığını belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye konusunda henüz son karar verilmedi, tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

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DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok. Kimyasal Silah Anlaşması'na imza atan taraf olarak attığı adımlarda çok kötü ihlaller var" ifadesini kullandı.

Rusya ile ilgili eleştiride de bulunan Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor." görüşüne yer verdi.

Nauert, şunları kaydetti:

"Duma'da bulunan kontaklarımızdan aldığımız bilgiler güvenilir ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından incelenecek. Bu barbarca bir saldırıydı ve uluslararası toplum kimyasal silahları kullanan tarafı sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için ayağa kalkacağız."

Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

abd , beyaz saray , suriye , rusya
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