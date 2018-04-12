ABD'den flaş Suriye açıklaması: ''Kararımızı...''

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye savaşını bitirmek için Cenevre sürecine bağlı olduğunu söyledi



ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye ile ilgili bir açıklama yaptı. Mattis, "ABD, Suriye'deki savaşı bitirmek için Cenevre sürecine bağlı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'de rejimin yaptıklarında suç ortağı olduğunu söyleyen James Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti.

Mattis, ''Elimizde Duma'da Klorin veya Sarin kullanıldığına dair kanıt yok'' dedi.

DOĞU GUTA'DA KİMYASAL SALDIRI İNCELEMESİ

Suriye'nin BM'deki Daimi temsilcisi Caferi de, Kimyasal Silahları İzleme Örgütü gözlemcilerinin Suriye'ye ulaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Caferi, "Uzmanlar bugün ya da yarın Suriye'de olur" dedi.

İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'ye bir heyet gönderilmesini talep etti.

TRUMP'TAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Suriye konusunda bugün bir toplantı yapacaklarını açıklayan Trump, "Kararımızı yakında vereceğiz" dedi.