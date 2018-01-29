TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK kamplarını yerle bir etti
TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK kamplarını yerle bir etti
Mahir Ünal: ''CHP çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır''
Mahir Ünal: ''CHP çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır''
Kar beklerken bahar geliyor ! Meteorolojiden son açıklama geldi..
Kar beklerken bahar geliyor ! Meteorolojiden son açıklama geldi..
Dikkat ! Tam 1 milyon TL'ye kadar para cezası var
Dikkat ! Tam 1 milyon TL'ye kadar para cezası var
iPhone X tutmadı, ucuzunu verelim ! Apple'dan sürpriz karar
iPhone X tutmadı, ucuzunu verelim ! Apple'dan sürpriz karar
TSK'da FETÖ opersyonu: Çok sayıda asker gözaltında
TSK'da FETÖ opersyonu: Çok sayıda asker gözaltında
Kilis ve Hatay'a roketli saldırı
Kilis ve Hatay'a roketli saldırı
2. Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda...
2. Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 29 Ocak 2018 22:32

ABD'den flaş Suriye kararı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD'nin Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını duyurdu.

ABD'den flaş Suriye kararı
A+ A-

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD temsilcilerinin Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacaklarını duyurdu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye görüşmelerinin Soçi yerine Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında yapılması gerektiği vurgulandı. Büyükelçilik Basın Sekreteri Mariya Olson, "Birleşik Devletler, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacak. Suriye müzakere komitesinin Soçi'deki kongresine katılmayacak. ABD'nin kongre kararına saygı duyduğunu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

 
 

 

 

amerika , suriye , soçi , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM