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  4. 13 Aralık 2017 23:27

ABD'den flaş Türkiye açıklaması !

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'den flaş Türkiye açıklaması !
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster'ın Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin, "ABD, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, AA muhabirinin, General McMaster'ın dünkü sözlerine ilişkin yazılı sorusunu yanıtladı.

Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlıdır. Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, topraklarından yabancı savaşçı geçişini durdurma ve Suriye'nin kilit bölgelerinden DEAŞ'ı temizlemek için sahada savaşma anlamındaki çabalarını takdir ediyoruz. Bölgedeki herkes için terörizmin finansmanı ve şiddet içeren aşırılıkçılığı destekleyen ideolojilere dikkat çekmek için daha yapılacak çok iş var. ABD, bu konuda Türkiye ile işbirliğini derinleştirme fırsatlarını kollayacaktır."
Dün Washington'daki bir panelde konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Türkiye'nin radikal İslami ideolojileri destekleyen ülkelerden biri olduğunu" savunmuş, Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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