Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: ''Kabul edilemez''
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: ''Kabul edilemez''
TSK'dan flaş operasyon açıklaması: İmha edildi !
TSK'dan flaş operasyon açıklaması: İmha edildi !
Sembolik ''kıyamet saati'' ileri alındı !
Sembolik ''kıyamet saati'' ileri alındı !
Yoğunluk nedeniyle metrobüs yolunu kapattılar
Yoğunluk nedeniyle metrobüs yolunu kapattılar
Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte kazandıran numaralar
Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte kazandıran numaralar
İtirafçı Burak Akın'den sonra seri çözülme !
İtirafçı Burak Akın'den sonra seri çözülme !
Ankara'da ''Mor Beyin'' mağduru 300 kişi hakkında flaş karar
Ankara'da ''Mor Beyin'' mağduru 300 kişi hakkında flaş karar
Bingöl'den 200 komando Afrin'e uğurlandı
Bingöl'den 200 komando Afrin'e uğurlandı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 25 Ocak 2018 23:40

ABD'den flaş YPG ve Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, YPG'ye yaptığı silah yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'den flaş YPG ve Türkiye açıklaması
A+ A-

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan YPG'ye yaptıkları silah yardımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz" denildi.

Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin YPG’ye verilen silahları dikkatle izlediğini söyledi.  ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türkiye ile görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.

türkiye , silah yardımı , abd , ypg
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM