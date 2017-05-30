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  4. 30 Mayıs 2017 23:19

ABD'den geri adım ! Açıklama geldi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı uçuşlarda lap top yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'den geri adım ! Açıklama geldi
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uçuşlara koyulan laptop yasağına dair bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık sözcüsü David Lapan, Senatör John Kelly'nin haftaiçinde yaptığı 'tüm iç ve dış uçuşlarda uçaklarda laptop kullanımının yasaklanabileceğine' dair açıklamasına yanıt verdi. Lapan, şu anda böyle bir planları olmadığını duyurdu.

BAKAN KELLY GÜNDEM YARATMIŞTI

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, ABD'nin FOX News kanalına yaptığı açıklamada ‘gerçek bir tehdit’ durumundan bahsederek, tüm uçuşlar için laptop yasağı getirebileceklerini söylemişti. Kelly’nin verdiği bilgiye göre bu yasak hem ABD’ye hem de ABD’den diğer ülkelere yapılacak uçuşları kapsaması düşünülüyordu.

ABD daha önce aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye, ABD’ye yapılan uçuşlarda elektronik cihaz yasağı getirmişti. Yasağa göre; ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçaklara binecek olan yolcular cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları, el bagajı olarak kabine alamıyor.

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