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  4. 13 Haziran 2019 23:51

ABD'den gerilimi artıracak açıklama !

Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde vurulması hakkında açıklama yaptı. Saldırı için Tahran yönetimini suçladı.

ABD'den gerilimi artıracak açıklama !
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi.

Sabah saatlerinde Umman Denizi’nde patlayan 2 petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patlamalardan Tahran yönetimini sorumlu tuttu. Petrol fiyatlarında yüzde 3’lük bir fiyat artışına yol açan patlamaları değerlendiren Pompeo, “ABD’nin Umman Denizi’nde meydana gelen saldırılar hakkındaki değerlendirmesi, bu saldırıların arkasında İran İslam Cumhuriyeti olduğu yönündedir” ifadelerini kullandı.

Pompeo, ABD’nin bu değerlendirmeyi istihbarat bilgileri, kullanılan silahlar, saldırının gerçekleşmesi için gereken operasyon bilgisinin seviyesi gibi pek çok noktaya dayandırarak öne sürdüğünü belirten Pompeo, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınacağını kaydetti.

petrol , iran , umman körfezi
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