ABD'den Halkbank'a duruşmaya katılma çağrısı

Hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik yaptırımlarının delmeye yardımcı olduğunu savunan iddianame hazırlanmasının ardından, Halkbank'ın mahkeme celplerine icabet etmemesi ve duruşmalara katılmaması sonrasında, banka, mahkemeye saygısızlık etmediğini kanıtlaması için duruşmaya çağrıldı.

New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı celplere itaatsizlik ve mahkemeye saygısızlıkta bulunmadığını ve ayrıca yaptırımlara itaatsizlik etmediğini 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak duruşmada göstermesini istedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre, ABD mahkemeleri veri sisteminde yayınlanan açıklamada Yargıç Berman, Halkbank'ın iddianamede hakkında yer alan suçlamalar hakkında bir an evvel mahkemeye çıkması gerektiğini kaydetti.

Yargıç Berman imzalı açıklamada, savcılık makamının 3 Ocak 2020 tarihinden önce itaatsizlik bulguları ve yaptırımlara itaatsizlik hakkında bir brifing vermesi, Halkbank'ın buna 21 Ocak’tan önce cevap vermesi ve Savcılığın Halkbank'ın cevabına 23 Ocak'a kadar yanıt vermesini istedi.

Tanıkların ifadelerinin duruşmadan 10 gün önce teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

'KAÇAK KONUMUNA DÜŞEBİLİR'

Yargıç Berman, geçtiğimiz hafta ABD'de İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın, avukatı aracılığıyla sınırlı temsil edilme talebini mahkeme reddetmiş, Halkbank "New York'a gelsin ve suçlamalara cevabını versin" demişti.

Yargıç Berman, Halkbank'ın önünde iki mantıklı yol bulunduğunu, bunlardan birinin mahkemeye çıkarak yasal savunmasını yapmak, diğerinin ise mahkemeye çıkmayarak bunun riskleriyle yüzleşmek olduğunu söylemişti.

Berman, ayrıca Halkbank'ın gönderilen iki celp, Reza Zarrab ve Hakan Atilla dava süreçleri ile iki yıl boyunca bağlantılı olması sebebiyle mahkemeye çıkmayarak kaçak konumuna düşebileceğini belirtmişti.