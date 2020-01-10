ABD'den Irak'ın ''go home'' mesajına yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı. Ortagus, "Şu anda Irak'a giden heyetin amacı, Irak'la stratejik ortaklığımızı nasıl daha da geliştirebileceğimizi ve Ortadoğu'daki haklı ve uygun askeri varlığımızı konuşmaktır, yoksa askerlerin geri çekilmesini görüşmek değil" dedi. Ortagus, açıklamasında ABD'nin Ortadoğu'da "iyi bir misyonla" ve Irak'ta IŞİD'le mücadele kapsamında bulunduğuna vurgu yaptı.



"Irak'taki askeri varlığımız IŞİD'le mücadeleyi sürdürmek ve ABD'li, Iraklı ve koalisyon ortaklarımızı korumak amacına matuftur" ifadesini kullanan Ortagus, Irak'taki IŞİD'le mücadele misyonunun halen önemli olduğunu belirtti.

Ortagus ayrıca, NATO'nun Irak'ta bundan sonra daha fazla nasıl rol üstlenebileceği konusunu da görüştüklerini vurguladı.

Açıklamasında Irak'la iş birliğine birkaç kez vurgu yapan Sözcü, "Egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak'ın arkadaşı ve ortağı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

IRAK'IN ABD'DEN TALEBİ

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü.

Görüşmede, Abdulmehdi, Pompeo'dan, meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin, Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istedi.

ABD'li askerler ve insansız hava araçlarının (İHA) Irak hava sahasına hükümetin izni olmadan girdiğini de karşı tarafa aktaran Abdulmehdi, bunun iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı.

Pompeo da, konuyu takip edeceğini ve Irak'ın egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti.

Abdulmehdi, aynı zamanda İran'ın Irak'ta Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD askeri üslerini hedef alan saldırılarını da reddettiklerini aktararak, ülkesinin savaş alanına çevrilmemesi için çaba harcadıklarını bildirdi.

Açıklamaya göre Abdulmehdi, telefon görüşmesini şöyle tamamladı:

"Irak olarak, komşu ülkeler ve uluslararası toplumla ilişkileri muhafaza etmeye ve yabancı misyon temsilciliklerinin korunmasına önem veriyoruz. DEAŞ terörüyle mücadele, ülkenin yeniden imarı, ekonomik kalkınması, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunması, önceliklerimiz arasında bulunuyor."

