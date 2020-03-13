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  4. 13 Mart 2020 10:08

ABD'den Irak'ta hava saldırısı

ABD, Irak'ta hava saldırıları düzenledi. Pentagon, İran destekli silahlı milis gruplara ait olduğu belirtilen 5 silah depolama tesisinin hedef alındığını açıkladı.

ABD'den Irak'ta hava saldırısı
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Hava saldırılarının 2 Amerikan ve bir İngiliz askerinin ölümüyle sonuçlanan roketli saldırıya misilleme olarak düzenlendiği belirtildi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada "ABD, Irak'ta Kataib Hizbullah tesislerine yönelik nokta hedefli ve savunma amaçlı saldırılar düzenlemiştir" ifadesi kullanıldı.

Hedef alınan tesislerin Amerikan ve koalisyon askerlerine karşı kullanılan silahların bulunduğu tesisler olduğu savunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Söz konusu hava saldırıları İran destekli Şii milis grupların ortaya koyduğu tehdide karşı doğrudan, savunma amaçlı ve orantılı güç kullanılarak düzenlenmiştir" denildi.

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