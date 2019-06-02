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  4. 02 Haziran 2019 15:19

ABD'den İran'a kritik çağrı

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD'den İran'a kritik çağrı
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Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Ticino kantonunun başkenti Bellinzona'daki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pompeo, İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulundu. 

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini ifade etti. 

İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı. 

Pompeo, "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız." dedi. 

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetti.

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