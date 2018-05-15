ABD'den İran'a yeni yaptırımlar !

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yeni ekonomik yaptırımlar getirildiğini açıkladı. Reuters haber ajansı, yeni yaptırımlardan bir kısmının İran Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seif'i hedef aldığını duyurdu.

Reuters haber ajansı, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı yaptırımları madde madde açıkladı.

Buna göre, Lübnan merkezli Al Bilad İslami Bankası'nın yönetimindeki bazı isimler yaptırımlara konu edildi.

Yaptırım listesinde İran Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seif'in de ismi geçiyor. Lübnan merkezli Hizbullah'ın yöneticisi Muhammed Kasir de yaptırım listesinde bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, yeni yaptırımların İran'ın kritik önemdeki bankacılık sektörünü kullanmasının engellenmek istendiği ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklamıştı.