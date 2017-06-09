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  4. 09 Haziran 2017 21:45

ABD'den Katar için sürpriz çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'a uygulanan abluka ile ilgili bir çağrıda bulundu.

ABD'den Katar için sürpriz çağrı
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ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a uygulanan abluka hakkında konuştu. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin yaptırım uyguladığı Katar'ı 'uzun zamandır terörün destekçisi' olarak değerlendirdi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Katar krizi hakkında konuştu. Trump, Katar'ı uzun zamandır 'teröre destek vermekle' suçladı. Trump, 'Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a Katar'la ilişkileri 'yumuşatma' çağrısı yapmıştı.

AA

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