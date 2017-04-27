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  1. 27 Nisan 2017 11:37

ABD'den kıtalararası füze denemesi !

Kuzey Kore ile ABD gerilimi sürerken, California'dan ateşlenen kıtalararası Minuteman III füzesi, Pasifik Okyanus'a ulaştı.

ABD'den kıtalararası füze denemesi !
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Son haftalarda Kuzey Kore ile gırtlak gırtlağa gelen ABD, bölgeye gönderdiği savaş gemileri ve denizaltıların yanı sıra kendi topraklarında da kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin California'daki Vandenberg Hava Üssü'nden Çarşamba günü 00.03'te fırlattığı silahsız füze, Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Marshall Adaları'na ulaştı.

Yeni günün ilk dakikalarında ateşlenen Minuteman III füzesinin katettiği mesafe, 6 bin 500 kilometreye yaklaşıyor.

30'uncu Uzay Kanadı komutanı Albay John Moss, testin başarıyla gerçekleştiğini belirterek ekibin yeni denemelere hazır olduğunu söyledi.

Füzenin ulaştığı Marshall Adaları'ndaki Kwajalein ile Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang arasında yaklaşık 5 bin 310 kilometre bulunuyor.

 

füze denemesi , abd , kuzey kore