ABD'den kritik Kuzey Kore hamlesi

ABD yönetimi, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren Kuzey Kore'ye karşı yeni kozu sahaya sürüyor. Haftalar önce Kore Yarımadası kıyılarına ulaşan USS Carl Vinson uçak gemisinden sonra USS Ronald Reagan uçak gemisi de bölgeye gönderiliyor.

CNN Internatinoal, son dakika olarak duyurduğu haberini iki Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdı.

USS Ronald Reagan'ın yola çıkışı, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin hemen ardından geldi. Japonya'daki Yokosuka limanından hareket eden gemiye diğer savaş gemileri eşlik ediyor.

Kuzey Kore'de bayram havası !