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  4. 14 Aralık 2017 21:48

ABD'den kritik ''siber asker'' hamlesi

Düşman bilgisayar ağlarına karşı aktif olmak isteyen ABD savaş alanına "siber askerler" göndermeye hazırlanıyor.

ABD'den kritik ''siber asker'' hamlesi
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Düşman bilgisayar ağlarına karşı daha aktif bir tutum sergilemek isteyen ABD ordusu, savaş alanına 'siber askerler' göndermeye hazırlanıyor.

'Düşman' bilgisayar ağlarına karşı daha aktif bir pozisyon elde etmek isteyen ABD ordusu, savaş alanına 'siber askerler' göndermeye hazırlanıyor.

Havai'de konuşlu birlikleri komuta eden Albay Robert Ryan, AFP'ye yaptığı açıklamada, sahadaki silahlı kuvvetlerin görevi genellikle 'saldır ve yok et' mantığı üzerine kurulu olduğunu, siber birliklerin ise daha farklı bir misyonu olacağını söyledi.
Ordunun Siber Komutanı Albay William Hartman, siber askerlerin yaklaşık altı aydır silahlı birliklere entegre edilme ve komutanların ihtiyaçları doğrultusunda uygun hale getirilmeleri çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Albay Hartman siber birliklerin görev tanımlarına yönelik yaptığı açıklamada, bilgi toplamanın ve planlanmış saldırılara engel olmanın dışında detay bilgiye yer vermedi.

New York Times'ta yer alan bilgiye göre, CYBERCOM daha önceden terör örgütü DEAŞ'ın içerisine yerleştirdiği 'implantlar' aracılığıyla, kendi uzmanlarına, örgütün davranışlarını gözetleme ve yerleri tespit ederek dronelar aracılığıyla vurma imkanı sunuyordu.

Siber Komutanlık daha önceden ABD Stratejik Komutanlığı'nın emirlerine tabi bir birlikken, Başkan Donald Trump'ın Ağustos ayında Pentagon'a gönderdiği talimat sonucunda kendi komuta kademesine sahip olmuştu.

siber asker , savaş alanı , abd
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